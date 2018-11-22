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55 лет со дня гибели Джона Кеннеди

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Одно из самых громких убийств в истории — 55 лет назад был застрелен Джон Кеннеди. Гибель 35-го президента США попала на первые полосы всех газет мира. О трауре, царившем в Америке, в 1963 году писали «Известия». Джон Кеннеди прибыл в Даллас, Техас, для подготовки к предвыборной кампании. Когда кортеж проезжал мимо школьного книгохранилища, раздались выстрелы. Вторая пуля оказалась смертельной — через полчаса президент скончался. По подозрению в убийстве задержали рабочего склада Ли Харви Освальда. 

 

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