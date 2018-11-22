Житель Техаса обнаружил «пульсирующего канализационного монстра»

Жителю Хьюстона (штат Техас) удалось снять на видео «канализационного монстра». Небывалым зверем оказалась колония червей-трубочников.

«Я был очень близко от них и видел, как они двигаются и извиваются. На тот момент я понятия не имел, что это может быть», — рассказал Daily Mail автор видео.

Как уточняет издание, «канализационного монстра» уже замечали в 2009 году. Тогда ученые пояснили, что в канализацию случайно попали черви-трубочники. Без почвы они начинают цепляться друг за друга и пульсировать.

«Пульсация, которую можно видеть, — результат того, что один червь сжимается и стимулирует всех остальных делать то же самое», — объяснил зоолог Тимоти Вуд.

У берегов Новой Зеландии дайверы запечатлели на видео «загадочное морское чудовище» длиной 8 метров. Необычное существо оказалось редким морским червем, который состоит из сотен мелких организмов (колонии пиросом).