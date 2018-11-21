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Мусороперерабатывающий завод появится в Севастополе

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Частный инвестор до 2022 года построит мусороперерабатывающий завод, заявил гендиректор предприятия «Благоустройство Севастополя» Юрий Давыдов.

Технико-экономическое обоснование покажет, какой оптимальный вариант предприятия нужен городу. «Разработчики предложат типы заводов, и правительство города сделает свой выбор. И затем мы должны построить мусороперерабатывающий завод до 2022 года», — сказал Давыдов в прямом эфире гостелеканала ИКС. 

Также гендиректор заявил о повышении стоимости вывоза мусора для горожан с 2019 года. Он связал это с ростом цен на дизельное топливо. По словам Давыдова, тарифы будет утверждать правительство Севастополя, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В Московской области разработали проекты рекультивации шести мусорных полигонов. В 2019 году работу проведут на следующих объектах: «Долгопрудный», «Левобережный», «Слизнево», «Аннино», «Кулаковский», «Царево». 

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