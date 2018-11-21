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Главарь напавшей на туристов в Таджикистане группировки получил пожизненный срок

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главарь группировки, совершившей теракт в отношении группы иностранных велотуристов в Дангаре на юге Таджикистана в конце июля, приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 21 ноября, со ссылкой на адвоката Абдулахада Курбониена.

По его словам, главный фигурант дела Хусейн Абдусамадов был признан виновным по нескольким статьям УК Таджикистана, среди них — убийство с особой жестокостью, терроризм, экстремизм, организация преступного сообщества, вовлечение граждан в участие в боевых действиях за рубежом.

Кроме того, двое подсудимых Кароматулло Ганиев, и Бехруз Сафоев признаны виновными в участии в преступном сообществе и в экстремистской организации. Они приговорены к 16 годам заключения каждый.

Адвокат добавил, что еще 12 подсудимых были признаны виновными в недонесении о преступлении и приговорены к срокам заключения от одного до полутора лет.

В конце июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники расправились с туристами. В результате нападения погибли двое граждан США, житель Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще два человека получили тяжелые ранения.

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