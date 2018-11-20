Торговавшую фальшивыми автостраховками банду накрыли в Подмосковье

В Подмосковье накрыли банду, торговавшую фальшивыми автостраховками. По данным следователей, преступники успели продать десятки поддельных полисов КАСКО и ОСАГО. В группировку входили руководители, менеджеры и даже сотрудники кол-центра. Страховки автолюбителям доставляли курьером. Когда нужен был полис, оказывалось: документы не зарегистрированы в реестре или же страховой компании не существует.

Задержаны уже трое преступников, им грозит до 10 лет лишения свободы.