Прямой эфир

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

0
Выделить главное
вкл
выкл

Журналисту CNN вернули пропуск в резиденцию президента США. Джиму Акосте снова можно посещать пресс-конференции Дональда Трампа. Но! Вступить в перепалку с американским лидером больше не получится. Белый дом разработал новые правила поведения для представителей СМИ. Отныне главе государства журналисты могут задавать лишь один вопрос. Остальное — только с разрешения президента, дабы не провоцировать. 

В начале месяца Акоста довел Трампа во время пресс-конференции. Глава США лишил журналиста аккредитации прямо в зале. Вернуть пропуск сотруднику CNN Белый дом обязал суд. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017