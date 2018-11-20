Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту CNN вернули пропуск в резиденцию президента США. Джиму Акосте снова можно посещать пресс-конференции Дональда Трампа. Но! Вступить в перепалку с американским лидером больше не получится. Белый дом разработал новые правила поведения для представителей СМИ. Отныне главе государства журналисты могут задавать лишь один вопрос. Остальное — только с разрешения президента, дабы не провоцировать.

В начале месяца Акоста довел Трампа во время пресс-конференции. Глава США лишил журналиста аккредитации прямо в зале. Вернуть пропуск сотруднику CNN Белый дом обязал суд.