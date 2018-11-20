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Пьяных енотов-дебоширов задержали в Западной Вирджинии

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Фото: facebook.com/miltonpolicewv
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Полиция города Милтон в американском штате Западная Вирджиния задержала пьяных енотов после сигналов от местных жителей, которые опасались странного поведения животных.

Как написало ведомство на своей официальной странице в соцсети, горожане посчитали животных опасными, подозревая у них бешенство. Еноты странно себя вели и шатались, отмечает «РИА Новости».

Несколько представителей полиции отловили животных и после обследования выявили у них алкогольное опьянение, вероятнее всего, из-за забродивших яблок, которые они съели. Сейчас еноты отпущены из участка, признаки алкогольной интоксикации у них отсутствуют.

4 октября сообщалось, что в штате Техас полицейские попытались задержать пробравшегося на территорию участка енота. Животному удалось пробраться туда через дыру в потолке. Полицейские пытались поймать зверька, но тот оказался проворнее.

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