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Более 20 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области

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В Псковской области сотрудники отдела государственного земельного надзора управления Росреестра провели 26 проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых было выявлено 22 нарушения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, было выявлено 22 нарушения самовольного захвата земельных участков и невыполнения в срок предписаний органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, также выдали 13 предписаний об устранении нарушений, три человека привлечены к административной ответственности.

Помимо этого, было устранено 12 нарушений, выписаны штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей, еще 110 тыс. рублей удалось взыскать.

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