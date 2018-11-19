Пятилетнюю программу благоустройства утвердили в Пскове

В Пскове утвердили муниципальную программу «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Новая программа благоустройства города рассчитана на пять лет. Ее реализация начнется с 1 декабря 2019 и завершится в 2023 году. Финансирование будет рассчитываться каждый год при формировании городского бюджета. Об этом сообщает Псковская Лента Новостей.

Целью программы является обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, а также улучшение санитарного и эстетического состояния общественных территорий и объектов на них.

Ответственным за реализацией программы назначили Управление городского хозяйства.