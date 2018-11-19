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Фонд соцстрахования увеличит размер декретных в 2019 году

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С нового года вырастет размер детских пособий. На уход за ребенком до 1,5 лет мамы ежемесячно будут получать до 26 тыс. рублей. Максимальный размер декретного пособия составит более 301 тыс. рублей. Минимальный размер выплат за 140 дней отпуска достигнет почти 52 тыс. рублей.

Пособие рассчитывается исходя из размера зарплаты за два предшествующих года. Если женщина не работала или зарабатывала мало, выплаты будут исчисляться из МРОТ. С нового года минимальный размер оплаты труда увеличится до 11 280 рублей.

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