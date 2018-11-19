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Москалькова предложила позволить ОНК бороться с контрафактом в колониях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила наделить общественные наблюдательные комиссии (ОНК) полномочиями по борьбе с контрафактной продукцией в тюрьмах. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС.

«Сегодня необходимо усилить общественный контроль за распространением контрафакта и фальсификата, и в этом могли бы сыграть определенную роль ОНК, в первую очередь в местах лишения свободы», — сказала она на VI форуме «Антиконрафакт-2018» в Москве. По мнению Москальковой, наблюдательные комиссии могли бы проверять сертификаты качества различных товаров.

Она также отметила, что ОНК могут стать эффективной инстанцией в борьбе с контрафактом не только в местах лишения свободы, но в сфере ритейла.

8 ноября сообщалось, что в Омск пытались провезти более 28 тыс. бутылок контрафактной водки. В машине, где перевозили алкоголь, правоохранители также обнаружили оружие.

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