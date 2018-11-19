Форум сельской молодежи пройдет в Твери

III Форум сельской молодежи Центрального федерального округа состоится в Твери с 21 по 23 ноября 2018 года. Основной темой этого года станет развитие агротуризма. Организатором выступает правительство Тверской области.

Форум состоится на базе Тверской сельскохозяйственной академии. В этом году в рамках программы пройдет выставка проектов Российского союза сельской молодежи и муниципальных образований региона, форсайт-сессия и подготовка актуальных кейсов. Основной темой сельского форума молодежи станет развитие агротуризма. Помимо этого, для участников форума будет организована экскурсионная программа по достопримечательностям региона.

«Мы стремимся создавать для нового поколения условия для развития, получения востребованных знаний, активного участия в решении вопросов региональной повестки. Внимание к интересам и потребностям молодого поколения — это ключевое условие развития нашей страны. Именно молодежь создает будущее России и ее регионов, определяет предстоящие успехи в экономике и социальной сфере», — приводят слова губернатора Тверской области Игоря Рудени «Тверские ведомости».

Принять участие в мероприятии смогут молодые специалисты из регионов Центрального федерального округа и муниципальных образований Тверской области, представители общественных, коммерческих и муниципальных структур, деятельность которых направлена на развитие туризма в сельской местности.

В 2017 году форум собрал около 150 участников из 15 регионов. Темой мероприятия была реализация молодежных инициатив в сфере развития системы образования и здравоохранения в сельской местности.