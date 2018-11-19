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Сельдь с кишечной палочкой выявили эксперты в Уссурийске

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Кишечная палочка обнаружена в пресервах, которые изготовила компания во Владивостоке. Специалисты ветлаборатории, расположенной в Уссурийске, передали информацию о партии заказчикам для предотвращения ее продажи.

По данным специалистов, кишечная палочка обнаружена в пресервах из сельди с добавлением масла. Сотрудники ветлаборатории уточнили, что употребление такого продукта может спровоцировать пищевые отравления. Производителю рекомендовали провести отбор проб из следующей партии продукции, чтобы подтвердить ее качество. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Информация о партии передана заказчикам для предотвращения реализации продукции.

Ранее сообщалось, что в Приморье выявлена рыба с высоким содержанием ртути и кадмия. Специалисты ветлаборатории проверили партии морского монаха, морского окуня и акулы колючей.

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