Прямой эфир

Российские ученые доказали существование древнего континента в Арктике

0
Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В далеком прошлом существовал континент Арктида. К такому выводу пришли ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Исследование было проведено с помощью палеомагнитного метода, позволяющим восстанавливать палеогеографию и кинематику перемещений отдельных блоков континентальной литосферы.

Ученые доказали, что фрагменты современного шельфа Арктики формировали единое континентальное пространство как минимум дважды в истории Земли — около 1 млрд и 250 млн лет назад.

При этом в составе Арктиды насчитывалось не менее пяти крупных литосферных блоков. Сейчас все они входят в состав арктического континентального шельфа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Затерянный миф: древняя Гиперборея оказалась легендой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тайны Земли Франца-Иосифа
У берегов архипелага обнаружили погибшую британскую шхуну: что это за судно, как сложились судьбы других экспедиций и что происходит на Земле Франца-Иосифа сейчас
Ирония полярной судьбы
История арктического дрейфа шхуны Георгия Брусилова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017