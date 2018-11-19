Российские ученые доказали существование древнего континента в Арктике
В далеком прошлом существовал континент Арктида. К такому выводу пришли ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.
Исследование было проведено с помощью палеомагнитного метода, позволяющим восстанавливать палеогеографию и кинематику перемещений отдельных блоков континентальной литосферы.
Ученые доказали, что фрагменты современного шельфа Арктики формировали единое континентальное пространство как минимум дважды в истории Земли — около 1 млрд и 250 млн лет назад.
При этом в составе Арктиды насчитывалось не менее пяти крупных литосферных блоков. Сейчас все они входят в состав арктического континентального шельфа.
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