Британский генерал заявил об уязвимости Запада перед российским вооружением

Страны Запада крайне уязвимы перед новыми образцами российского вооружения последнего поколения, считает бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

«Россияне добились объемов и потенциала, которых у нас нет. Это создает риск для Запада в краткосрочной перспективе», — отметил он и добавил, что это позволяет Москве держаться на расстоянии без необходимости сухопутного вторжения, пишет The Times.

В пример генерал привел гиперзвуковые ракеты РФ, против которых, по его словам, у западных стран недостаточно инструментов. «Их намного сложнее сбить», — отметил он. При этом всё могло бы быть иначе, уверен Бэрронс, но «НАТО дремлет».

Упомянутые ракеты, как пишет издание, способны достичь территории США за шесть минут, что в два раза превосходит потенциал стоящих на вооружении. Среди перспективного российского вооружения оно выделяет ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком и многоцелевую систему «Посейдон».

В начале ноября в Минобороны рассказали, что в Академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого начали готовить специалистов для работы с ракетными комплексами «Сармат» и «Авангард».