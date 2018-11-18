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Британский генерал заявил об уязвимости Запада перед российским вооружением

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Фото: пресс-служба Министерства Обороны РФ
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Страны Запада крайне уязвимы перед новыми образцами российского вооружения последнего поколения, считает бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

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«Россияне добились объемов и потенциала, которых у нас нет. Это создает риск для Запада в краткосрочной перспективе», — отметил он и добавил, что это позволяет Москве держаться на расстоянии без необходимости сухопутного вторжения, пишет The Times.

В пример генерал привел гиперзвуковые ракеты РФ, против которых, по его словам, у западных стран недостаточно инструментов. «Их намного сложнее сбить», — отметил он. При этом всё могло бы быть иначе, уверен Бэрронс, но «НАТО дремлет».

Упомянутые ракеты, как пишет издание, способны достичь территории США за шесть минут, что в два раза превосходит потенциал стоящих на вооружении. Среди перспективного российского вооружения оно выделяет ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком и многоцелевую систему «Посейдон».

В начале ноября в Минобороны рассказали, что в Академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого начали готовить специалистов для работы с ракетными комплексами «Сармат» и «Авангард».

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