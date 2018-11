Том Харди получил орден Британской империи

Актер Том Харди награжден орденом Британской империи. Запись об этом появилась 16 ноября в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

Церемония проходила в Букингемском дворце. Награду актеру вручил принц Чарльз, он также удостоил Харди звания рыцаря-командора.

Actor Tom Hardy has been made a #CBE for services to drama. He received his award from The Prince of Wales at Buckingham Palace today. pic.twitter.com/3VhPwLyyQm