Прямой эфир

Том Харди получил орден Британской империи

0
Фото: TAСС/Joel Ryan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Том Харди награжден орденом Британской империи. Запись об этом появилась 16 ноября в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

Церемония проходила в Букингемском дворце. Награду актеру вручил принц Чарльз, он также удостоил Харди звания рыцаря-командора.

Вместе с актером награды получили писатель Кен Фоллетт, историк Люси Уорсли, британский предприниматель и филантроп Ллойд Дорфман и многие другие.

21 сентября Том Харди побывал в Москве в рамках презентации фильма «Веном», где он сыграл главную роль. Актер отметил особое русское гостеприимство, побывал в парке «Зарядье», прокатился на метро и получил в подарок шапку-ушанку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принц Гарри обогнал по популярности королеву Великобритании
СМИ сообщили о беременности Кейт Миддлтон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017