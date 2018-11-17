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В мэрии Москвы анонсировали открытие канатной дороги в течение двух недель

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Строительство канатной дороги до спорткомплекса «Лужники» завершено. Открытие движения планируется в течение недели-двух, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам вице-мэра, разрешение на ввод уже получено, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Длина дороги — почти 700 м. На этом отрезке расположены три станции — верхняя на улице Косыгина, промежуточная — на Воробьевых горах, нижняя — в Лужниках. Маршрута будет два — большой круг по всем трем станциям и малый — от улицы Косыгина до Воробьевых гор. Предусмотрены в том числе две VIP-кабинки с кожаными сиденьями, в которых можно проводить торжества. Оплатить проезд по канатной дороге, по словам вице-мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, можно будет картой «Тройка».

В сентябре Хуснуллин говорил, что движение по канатной дороге откроется в октябре.

Канатно-кресельный подъемник на Воробьевых горах существовал с 1950-х годов. Верхняя станция находилась у смотровой площадки, нижняя — на набережной. За несколько десятилетий он пришел в негодность, в 2016 году его полностью демонтировали. Новую канатную дорогу планировалось построить к ЧМ-2018, однако позже сроки перенесли.

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