Моника Левински рассказала о «глупом поступке» для привлечения внимания Клинтона

Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински, состоявшая в отношениях с экс-президентом США Биллом Клинтоном, рассказала, как смогла привлечь внимание американского лидера.

В новом документальном фильме Левински поведала о самом начале романа с 42-м президентом США и глупостях, которые она делала, чтобы удержать его интерес.

По словам Левински, пришедшей в Белый дом в качестве стажера, «седой старик» Клинтон поначалу был ей вовсе не интересен.

Однако вскоре его харизма привлекла Левински, и Клинтон также обратил на нее внимание.

Чтобы запомниться президенту получше, молодая сотрудница решила ходить несколько дней подряд в одном и том же наряде.

«У нас был праздник для Билла на южной лужайке Белого дома. Я сделала глупую вещь, в обеденный перерыв побежала домой и надела зеленый костюм, в котором была днем ранее, и в котором он впервые на меня обратил внимание. Я подумал, может быть, он снова заметит меня, так и произошло», –– рассказала Левински.

Впоследствии их роман едва не привел Клинтона к импичменту.

14 ноября Моника Левински заявила о готовности еще раз извиниться перед Хиллари Клинтон.