Бездомный и собиравшая для него деньги пара уличены в мошенничестве

В США бездомного и пару, собравшую ему $400 тыс., обвинили в мошенничестве.

Кейт МакКлюр и Марк Д'Амико устроили сбор средств на сайте GoFundMe. Деньги предназначались бездомному ветерану Джонни Боббитту. Он якобы оплатил бензин МакКлюр на свои последние $20 на одной из трасс в США.

Девушка решила отблагодарить Джонни, но прокуратура считает всё это выдумкой. По данным следствия, трое сговорились и придумали эту легенду заранее.

Троицу арестовали, теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.