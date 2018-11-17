Бездомный и собиравшая для него деньги пара уличены в мошенничестве
В США бездомного и пару, собравшую ему $400 тыс., обвинили в мошенничестве.
Кейт МакКлюр и Марк Д'Амико устроили сбор средств на сайте GoFundMe. Деньги предназначались бездомному ветерану Джонни Боббитту. Он якобы оплатил бензин МакКлюр на свои последние $20 на одной из трасс в США.
Девушка решила отблагодарить Джонни, но прокуратура считает всё это выдумкой. По данным следствия, трое сговорились и придумали эту легенду заранее.
Троицу арестовали, теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.