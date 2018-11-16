Килограмму дали новое определение

Единицы измерения килограмм, ампер, кельвин и моль получили более точные физические определения. Теперь они выражены не через объекты реального мира, а с помощью абстрактных математических констант.

«Для нас это особенно знаменательный день — всё метрологическое сообщество двигалось к этой цели на протяжении последних 30 лет. Теперь мы наконец-то можем заняться другими проблемами и начать новые измерения. Наша следующая цель — дать новое определение секунде, используя атомные часы», — приводит Chemistry World слова главы Национального метрологического института Великобритании Яна-Теодора Янссена.

Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц. — Ред.), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального физического эталона — платиново-иридиевого цилиндра, который был изготовлен еще в 1889 году.

13 ноября стало известно, что ученые задумали изменить точный способ определения килограмма.



