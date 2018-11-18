Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит

В блокнотах 26-летнего Чэнь Хун-чжи — вся его жизнь. Девять лет назад тайванец потерял память в результате ДТП, он даже не может вспомнить, что делал час назад. «Я использую блокнот, чтобы не забыть, кому я помог сегодня, что сделал на ферме, был ли дождь», — признается он. Чэнь живет со своей 65-летней мачехой в отдаленной деревне на северо-западе Тайваня. «Однажды я потерял одну из своих тетрадей, — рассказывает он. — Я так расстроился, что заплакал и попросил отца помочь в поисках». Четыре года назад отец умер, теперь они живут на государственную пенсию по инвалидности и небольшой доход от фруктов и овощей, которые продают соседям. Те зовут Чэня «мальчик-блокнот»