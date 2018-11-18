Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит

В блокнотах 26-летнего Чэнь Хун-чжи — вся его жизнь. Девять лет назад тайванец потерял память в результате ДТП, он даже не может вспомнить, что делал час назад. «Я использую блокнот, чтобы не забыть, кому я помог сегодня, что сделал на ферме, был ли дождь», — признается он. Чэнь живет со своей 65-летней мачехой в отдаленной деревне на северо-западе Тайваня. «Однажды я потерял одну из своих тетрадей, — рассказывает он. — Я так расстроился, что заплакал и попросил отца помочь в поисках». Четыре года назад отец умер, теперь они живут на государственную пенсию по инвалидности и небольшой доход от фруктов и овощей, которые продают соседям. Те зовут Чэня «мальчик-блокнот»
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Доктор Линь Мин-тенг, завотделением психиатрии Центрального госпиталя ветеранов в Тайбэе, утверждает, что в состоянии пациента наблюдается большой прогресс: «На снимке мы видим, что во время аварии пострадала большая часть его мозга. При таких повреждениях удивительно то, что он делает сейчас. Раньше он помнил только то, что делал пять-десять минут назад»
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Блокнот Чэня
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Чэнь любит поболтать с соседями
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Чэнь и его мачеха обрабатывают свои сельскохозяйственные угодья. Женщина мечтает вернуться в свой родной город в Индонезии, но говорит, что не может оставить Чэна одного: «Если я уеду, кто позаботится о моем сыне? Я не представляю, что его ждет после моей смерти»
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Чэнь молится и просит помочь ему найти потерянный на улице телефон
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Запись Чэня за 7 ноября. Он пишет, что купил некоторые мелочи своей мачехе, выдернул 1998 сорняков, навестил друга, сестру Джанг, помог соседу дяде Шао и лег спать в половине одиннадцатого. К тексту прилагается фото с хурмой, собранной в саду дяди Шао
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Фотоальбом со старыми фотографиями
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Чень у своего дома продает свечу
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Водные процедуры
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
26 сентября Чэнь записал, что заработал 6600 тайваньских долларов ($214,7), продав выигранный в лотерею приз, накормил своего соседа, собаку дяди Шао, выдернул 888 сорняков, навестил сестру Джанг и лег спать в половину десятого вечера
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Чэнь обедает
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
6 ноября он нашел свой мобильный телефон, пообедал в KFC, сходил на выборы и лег спать без двадцати одиннадцать
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