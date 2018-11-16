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Всероссийские Дельфийские игры 2019 года пройдут в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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XVIII молодежные Дельфийские игры России в первый раз пройдут в Ростовской области 19–24 апреля и станут одним из главных событий региона в 2019 году. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Василия Голубева в Родионово-Несветайский район и Новошахтинск.

Из областной казны на организацию и проведение Дельфийских игр было выделено 67 млн рублей. Ожидается более 2 тыс. участников в возрасте от 10 до 25 лет из разных уголков страны. Они смогут выступить в 29 номинациях: народные инструменты, фотография, народный танец, народное пение, изобразительное искусство и так далее, пишет RostovGazeta.

XVII молодежные Дельфийские игры России проходили в Приморском крае с 20 по 25 апреля 2018 года. В 31 номинации классического, народного и современного искусства в течение трех дней за награды боролись более 2 тыс. молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 70 субъектов России.

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