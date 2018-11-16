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Три новых автомобиля скорой помощи поступили в район в Приморье

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В Хасанский район Приморского края были направлены три новых автомобиля скорой медицинской помощи. Машины полностью укомплектованы необходимым оборудованием и готовы к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Приморского края.

Как рассказал главный врач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня, новые автомобили марки Ford класса В высокой проходимости полностью укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

На линию новая техника должна выйти уже завтра, 17 ноября. Главврач отметил, что автомобили планируют задействовать в транспортировке пациентов в учреждения во Владивостоке. В неделю подобных выездов бывает несколько.

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