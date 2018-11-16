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Новое кладбище планируют открыть в Тюмени

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В 2019 году в Тюмени планируют разработать проект нового кладбища. Стоиость работ заложена в городском бюджете.

Бюджет Тюмени прошел общественные слушания. Одним из пунктов в списке расходов значится разработка проекта нового кладбища, которое разместится на Червишевском шоссе. Кроме того, предусмотрено развитие инфраструктуры уже существующих кладбищ. На эти цели в казне заложено 66 млн рублей, сообщает портал «Наш город».

Согласно проекту бюджета, доходы города в 2019 году составят 25,2 млрд рублей, расходы — 27,4 млрд рублей. Основной составляющей бюджета остаются налоги на доходы физических лиц, они составляют 70% всего объема. Наибольшие траты запланированы на обеспечение комфортной среды и развитие образования.

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