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В Москве откроется ресторан с основанным на авокадо меню

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Фото: пресс-служба Novikov Group
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Новый ресторан Аркадия Новикова, основным ингредиентом в меню которого станет авокадо, откроется в конце ноября в Москве. Заведение под названием Avocado Queen расположится в одном из самых модных гастрономических уголков Москвы — на Патриарших прудах.

Над проектом вместе с Новиковым работают ресторатор Антон Пинский и австралийский шеф-повар Глен Баллис, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Основной из ключевых позиций в меню станет гуакамоле-боул. Его можно дополнить тунцом, лососем или морепродуктами на гриле. В барную карту ресторана вошли классические коктейли, а в винной карте основной акцент сделан на игристые вина. В скором времени после открытия в заведении также появятся завтраки.

Средний чек на человека в Avocado Queen составит порядка 2 тыс. рублей.

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