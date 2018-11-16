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Владельца нижегородского батута наказали работами за травму ребенка

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Нижегородский суд вынес решение по делу о травмировании ребенка во время посещения батутного парка. Владельца аттракциона приговорили к обязательным работам на 320 часов. Сам он вину так и не признал.

Как уточняет ИА «НьюсНН», инцидент произошел в селе Опытном Кстовского района. 13-летняя девочка получила на аттракционе закрытый компрессионный перелом позвоночника. Она прыгнула на твердую поверхность, где был проход.

Следствие выяснило, что перед посещением батутного центра ей не рассказали о правилах поведения и не ознакомили в техникой безопасности. Кроме того, сотрудники центра не следили за детьми.

Ранее сообщалось о том, что не менее семи детей травмировались во время падения надувной лодки в парке развлечений английского города Уокинг. У них травмы позвоночника, шеи и переломы рук и ног.

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