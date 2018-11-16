Температурный рекорд 39-летней давности побит в Мурманске

В Мурманске температура установила очередной суточный рекорд. В столице Заполярья было +4,2 градуса. Такие значения фиксировались метеорологами в последний раз только в 1939 году.

Как сообщается в паблике городских синоптиков-любителей, ровно 39 лет назад в этот день в Мурманске было +4,1 градуса. Эксперты не исключают, что в течение дня еще потеплеет.

Так, ИА «Би-порт» со ссылкой на Мурманский гидрометцентр уточняет, что в городе ожидается до +6 градусов. При этом обещают гололедицу, местами сильную.

Июль 2018 года признали одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Мурманске. За месяц температура воздуха поднималась выше 30 градусов семь раз, что является рекордным показателем для столицы Заполярья.