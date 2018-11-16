Прямой эфир

Температурный рекорд 39-летней давности побит в Мурманске

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманске температура установила очередной суточный рекорд. В столице Заполярья было +4,2 градуса. Такие значения фиксировались метеорологами в последний раз только в 1939 году.

Как сообщается в паблике городских синоптиков-любителей, ровно 39 лет назад в этот день в Мурманске было +4,1 градуса. Эксперты не исключают, что в течение дня еще потеплеет.

Так, ИА «Би-порт» со ссылкой на Мурманский гидрометцентр уточняет, что в городе ожидается до +6 градусов. При этом обещают гололедицу, местами сильную.

Июль 2018 года признали одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Мурманске. За месяц температура воздуха поднималась выше 30 градусов семь раз, что является рекордным показателем для столицы Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рододендрон зацвел не по сезону из-за теплой осени в Калининграде
Гидрометцентр пообещал в Москве под Новый год легкий мороз

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017