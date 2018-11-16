Супруга первого главы Татарстана скончалась на 80-м году жизни

Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева умерла на 80-м году жизни в пятницу, 16 ноября. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы президента республики Эдуард Хайруллин.

Лидер Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким Сакины Шакировны Шаймиевой, передает РЕН ТВ.

Сакина Шаймиева родилась в Казани в 1939 году, с будущим супругом она познакомилась в Калининском районе республики, где работала после окончания кооперативного техникума. Поженились Шаймиевы в 1961 году, пара воспитала двоих сыновей. 10 лет назад жена первого президента Татарстана написала и издала книгу под названием «В тени Минтимера», дополненное ее издание вышло в 2016 году.

Минтимер Шаймиев занимал пост президента Республики Татарстан с 1991 по 2010 год. В 2017 году российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» 80-летнему экс-главе Татарстана.