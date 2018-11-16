Прямой эфир

Супруга первого главы Татарстана скончалась на 80-м году жизни

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева умерла на 80-м году жизни в пятницу, 16 ноября. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы президента республики Эдуард Хайруллин.

Лидер Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким Сакины Шакировны Шаймиевой, передает РЕН ТВ.

Сакина Шаймиева родилась в Казани в 1939 году, с будущим супругом она познакомилась в Калининском районе республики, где работала после окончания кооперативного техникума. Поженились Шаймиевы в 1961 году, пара воспитала двоих сыновей. 10 лет назад жена первого президента Татарстана написала и издала книгу под названием «В тени Минтимера», дополненное ее издание вышло в 2016 году.

Минтимер Шаймиев занимал пост президента Республики Татарстан с 1991 по 2010 год. В 2017 году российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» 80-летнему экс-главе Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вдова Олега Табакова рассказала о жизни после смерти мужа
Скончалась народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017