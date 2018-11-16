Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно села на баржу в океане

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане после запуска. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщила компания SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал с катарским коммуникационным спутником Es'hail 2, планируется, что ее запустят в третий раз.

«Первая ступень приземлилась на платформу «of course I still Love You» в Атлантическом океане для потенциально возможного после восстановления третьего полета», — цитирует сообщение «РИА Новости».

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Это удешевляет пуски, поскольку позволяет использовать платформу вторично.

8 октября первая ступень американской ракеты Falcon 9, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную посадку на платформу Zone 4 базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

В октябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что американская компания SpaceX под руководством Илона Маска демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию.