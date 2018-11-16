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Завтра исполняется 230 лет со дня рождения великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. Жаль, что мы не можем насладиться его мастерством, увидеть его великие роли. Это особенность нашей профессии — каждая актерская работа живет всего один вечер. Тем более если речь идет об артистах XIX века, когда видеозаписи еще не было. Но — парадокс — творчество таких выдающихся мастеров, как Щепкин, продолжает оказывать влияние, которое чувствуется и по сей день. Их игра продолжает жить в учениках, в самой театральной традиции.

Щепкин был явлением мирового уровня. Родившись крепостным, он, тем не менее, с детства увлекался представлениями. Видя его способности, хозяин — граф Волькенштейн — позволил юноше играть в театре, а после и вовсе даровал ему свободу. Как и многие провинциальные актеры, Михаил Щепкин проделал непростой путь на столичные подмостки, играя в театрах в Курске, Харькове и Полтаве. И совершенно не случайно, что жизнь привела его именно в Малый театр, где он работал много и успешно и в итоге смог там в полной мере раскрыть свое дарование.

Он был невысокого роста, негероической «бытовой» внешности, но подкупал природной органичностью. Он принес на сцену жизнь. В то время был принято играть «на котурнах» — доводить свое существование на сцене до гротеска. А Щепкин разговаривал просто и по делу. Конечно, это было на уровне интуиции, ведь никаких актерских школ он не заканчивал. А вот у него уже появились ученики.

Из курсов, как они назывались в то время, вырос кружок, который постепенно превратился в то, что мы сегодня называем Щепкинским училищем. В этом кружке знаменитый артист Александр Ленский впервые стал вводить систему занятий с актерами, тогда как раньше всё образование строилось на том, что мастера просто разыгрывали этюды и сцены, а ученики пытались их копировать. Можно представить, каким фундаментальным новшеством были эти изменения. Когда Станиславский стал писать свои труды о воспитании актера, то ориентировался на мастеров Малого театра — в то время здесь были лучшие актеры из столиц и провинции. Поэтому, можно сказать, сердцевина знаменитой системы Константина Сергеевича базируется на достижениях Щепкина.

Подчас непросто определить, чем отличается метод воспитания актеров в Щепкинском училище от других театральных вузов. Но можно выделить ключевые принципы. Мы и сейчас, несмотря на то что театр двигается в сторону бытовизма, следим за словом и голосом. Нельзя забывать, что здесь готовят артистов для Малого театра, где зал рассчитан на 1,2 тыс. человек. Важно, чтобы актера было слышно даже на галерке. Второе — студенты должны уметь работать в классической традиции. Мы стараемся не экспериментировать. Наша задача — дать фундамент, на котором здание своего искусства будет строить уже сам артист. Пусть оно будет круглое, квадратное, прямоугольное, в виде Эйфелевой башни — в общем, какое угодно, но чем крепче основание, тем интереснее вырастет на нем конструкция.

А первым кирпичиком в этом фундаменте, конечно же, является то, что было заложено Михаилом Щепкиным. Привнеся живую интонацию на сцену, он первым показал, что театр переживания интереснее и глубже, нежели театр представления. Наша задача — сохранить традиции, заложенные великими предшественниками. Преемственность поколений — это третье важнейшее качество отечественной актерской школы.

Русский театр ценят во всем мире. Уверен, так будет и дальше, если мы не свернем с того пути, который нам указал некогда крепостной актер-любитель Михаил Щепкин.

Автор — народный артист России, актер Малого театра, заведующий кафедрой актерского мастерства Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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