Экс-премьер Македонии Груевский объявлен в розыск

В Македонии объявлен в розыск Никола Груевский — бывший премьер страны и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает МВД республики.

Поводом для такого решения Основного суда Скопье стала неявка экс-премьера для отбытия двухлетнего тюремного заключения, к которому его приговорили за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тыс. евро.

«Оповещаем вас, что Основной суд Скопье выдал предписание о принудительной доставке данного лица и… направил его отделению МВД по городу Скопье и потребовал выдачу ордера на розыск», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что против Груевского и еще нескольких его однопартийцев обвиняют в коррупции и организации беспорядков в 2017 году. В октябре он попросил отсрочку приговора, мотивируя это работой над книгой и обязанностями в парламенте, ему было отказано.

30 сентября в бывшей югославской республике состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония, по итогам которого явка избирателей составила 36,91%. Для того чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо преодолеть порог в 50%. Несмотря на низкую явку избирателей, которая не позволила признать плебисцит состоявшимся, Вашингтон, ЕС и НАТО приветствовали итоги голосования.