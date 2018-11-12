Масштабный сбой произошел в работе Facebook

Пользователи Facebook по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работы интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Facebook начали возникать с 12:52 по североамериканскому восточному времени (EST, 20:52 мск).

Большинство пользователей пожаловались на полное прекращение работы соцсети (50%), еще 32% сообщили о сложностях при входе в аккаунт, 17% зафиксировали сбой в работе мобильного приложения.

17 сообщалось о сбое в работе сервиса YouTube. Проблемы наблюдались в России, США, Испании, Италии, Великобритании, Японии, Германии.