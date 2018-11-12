Антивандальные люки устанавливают в Калининграде

Монтаж новых антивандальных люков ливневой канализации начался в Калининграде. Первая конструкция появилась возле дома № 18 по Ленинскому проспекту.

Как рассказал журналистам глава МУП «Гидротехник» Алексей Мойса, украсть такие люки практически невозможно. «Он захлопывается при закрытии. Поднять его можно только с помощью лома или фомки, но он всё равно надежно закреплен», — подчеркнул Мойса.

Кроме люка в комплект входит мусоросборная корзина, отмечает «Калининград.Ru». Городские службы проведут анализ состояния около 5 тыс. канализационных дождеприемников. В следующем году заменят около 30 штук на самых проблемных участках, а в 2020–2021 годах установят еще по 300–500 комплектов.