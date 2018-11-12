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1,5 млрд рублей выделят на благоустройство парков и скверов на Кубани

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В Краснодарском крае в 2019 году на благоустройство скверов и парков планируют выделить 1,5 млрд рублей. Средства будут выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как доложил руководитель краевого министерства ТЭКа и ЖКХ Александр Волошин на совещании в столице Кубани, в следующем году для участия в программе отобран 51 населенный пункт. Утвердить проекты и начать торги планируют до 10 декабря, при этом министр отметил, что если муниципалитеты не успеют в срок, то торги будут перенесены на 2019 год, пишут «Кубанские новости».

В этом году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвовали 41 населенный пункт. До конца этого года планируется завершить благоустройство еще 92 территорий.

По словам Волошина, на данный момент в большинстве районов готовность объектов составляет от 87 до 95%. Отставание от графика наблюдается в Сочи, Ейске и Хадыженске.

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