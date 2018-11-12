Генплан Ижевска изменят в очередной раз

Власти Удмуртии снова внесут изменения в генеральный план Ижевска. Глава республики Александр Бречалов поручил подчиненным перейти в «активную фазу подготовки».

Он напомнил, что ранее рассмотрение этого вопроса откладывали из-за различных причин. В конце февраля 2018 года власти Ижевска определили приоритетные зоны комплексного устойчивого развития территорий, отмечает ИА «Сусанин».

Напомним, ключевым направлением в стратегии социально-экономического развития Воронежа на период до 2035 года станет формирование городской агломерации. Акцент сделан на развитии инвестиционной составляющей городского округа, также депутаты гордумы отметили ведущую роль документа в формировании нового генплана.