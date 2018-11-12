Прямой эфир

Генплан Ижевска изменят в очередной раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Удмуртии снова внесут изменения в генеральный план Ижевска. Глава республики Александр Бречалов поручил подчиненным перейти в «активную фазу подготовки».

Он напомнил, что ранее рассмотрение этого вопроса откладывали из-за различных причин. В конце февраля 2018 года власти Ижевска определили приоритетные зоны комплексного устойчивого развития территорий, отмечает ИА «Сусанин».

Напомним, ключевым направлением в стратегии социально-экономического развития Воронежа на период до 2035 года станет формирование городской агломерации. Акцент сделан на развитии инвестиционной составляющей городского округа, также депутаты гордумы отметили ведущую роль документа в формировании нового генплана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К 2024 году благоприятная среда накроет 60% городов
Сформировать ее помогут граждане, которых чиновники хотят активнее привлекать к обсуждению проектов
Масштабную реконструкцию набережной планируют начать в Иркутске в 2020 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017