Прямой эфир

Новые автомобили скорой помощи закупят в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Еврейской автономной области планируют закупить 11 автомобилей скорой медицинской помощи для станции и филиалов СМП. Средства на приобретение пяти автомобилей марки «ГАЗ» были направлены в сентябре из федерального бюджета. Еще шесть будут закуплены для региона на средства резервного фонда правительства РФ согласно распоряжению правительства от 27 октября 2018 года.

Как сообщили ИА EAOMedia в управлении по внутренней политике ЕАО, для области будут закуплены 11 автомобилей «ГАЗ» полукапотной компоновки в северном исполнении. Их распределят между филиалами службы скорой медицинской помощи в районах и на станцию СМП в Биробиджане.

Первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства области Наталья Шафорост рассказала, что такое количество машин является хорошим подспорьем для региональной системы здравоохранения. Она отметила, что благодаря новым автомобилям повысится качество и доступность медицинского обслуживания.

По словам Шафорост, машины прибудут в регион полностью укомплектованными необходимым медицинским оборудованием и готовыми к эксплуатации. Кроме того, новые автомобили позволят обновить автопарк до 95%, в то время как сейчас этот показатель составляет 75%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Брянские медучреждения получили 25 машин неотложной медпомощи
Автопарк Новосибирской области пополнится новым транспортом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017