Новые автомобили скорой помощи закупят в ЕАО

В Еврейской автономной области планируют закупить 11 автомобилей скорой медицинской помощи для станции и филиалов СМП. Средства на приобретение пяти автомобилей марки «ГАЗ» были направлены в сентябре из федерального бюджета. Еще шесть будут закуплены для региона на средства резервного фонда правительства РФ согласно распоряжению правительства от 27 октября 2018 года.

Как сообщили ИА EAOMedia в управлении по внутренней политике ЕАО, для области будут закуплены 11 автомобилей «ГАЗ» полукапотной компоновки в северном исполнении. Их распределят между филиалами службы скорой медицинской помощи в районах и на станцию СМП в Биробиджане.

Первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства области Наталья Шафорост рассказала, что такое количество машин является хорошим подспорьем для региональной системы здравоохранения. Она отметила, что благодаря новым автомобилям повысится качество и доступность медицинского обслуживания.

По словам Шафорост, машины прибудут в регион полностью укомплектованными необходимым медицинским оборудованием и готовыми к эксплуатации. Кроме того, новые автомобили позволят обновить автопарк до 95%, в то время как сейчас этот показатель составляет 75%.