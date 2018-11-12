Чиновникам в Башкирии запретили произносить слово «невозможно»

Чиновники в Башкирии отныне не могут использовать в работе слово «невозможно». Табу на него ввел врио главы республики Радий Хабиров. Он попросил чиновников не говорить «невозможно» во время исполнения своих обязанностей.

Свое требование глава региона озвучил на совещании, во время которого главы районов и городов отчитывались о работе многофункциональных центров. Оно прозвучало после выступления мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева, который сказал, что количество окошек в районных МФЦ увеличить «физически невозможно».

В ответ Хабиров заявил, что в подобных случаях начинает сомневаться в профессиональной готовности чиновников.

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом», — цитирует врио главы республики ИА «МедиаКорСеть».

Хабиров добавил, что слово «невозможно» необходимо оставить для «внутреннего употребления, а не для работы».

В начале ноября новый мэр Уфы Ульфат Мустафин запретил своим подчиненным употреблять слово «ориентировочно». По его словам, чиновники должны выражаться конкретнее.