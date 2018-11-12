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Глава «Газпром-медиа» предсказал рост рекламного рынка в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко ожидает роста рекламной отрасли в России на 10% в 2019 году.

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Об этом он заявил на полях Национального рекламного форума. Чернышенко обратил внимание, что в этом году рост в рекламной сфере составил в районе 10% и тенденция сохранится.

«Реклама всегда разгоняла экономику, и прежде всего реклама как наиболее чувствительный элемент индустрии, отражающий настроения потребителей», — цитирует его ТАСС. Стабильный рост рекламной индустрии наблюдается не один год, что говорит об уверенности потребителя в завтрашнем дне, добавил гендиректор «Газпром-медиа».

Чернышенко напомнил, что весной президент России Владимир Путин подтвердил «вектор на социальную экономику, а телевидение — большая часть «социального товара».

Третий Национальный Рекламный Форум проходит в Москве с 12 по 14 ноября. Главное бизнес-событие осени откроет недельный марафон масштабного проекта АКАР «Дни рекламы | Москва», приуроченного к 25-летию Ассоциации и 140-летию рекламной индустрии.

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