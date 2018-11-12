Рубль подорожал по отношению к доллару и евро

Доллар США и евро заметно снизились по отношению к рублю по итогам начавшихся в понедельник торгов. Курс доллара в начале торгов упал на 25,5 копейки по сравнению с предыдущей сессией, составив 67,75 рубля. Европейская валюта подешевела на 63,25 копейки — до 76,4 рубля.

Укрепление российской валюты по отношению к бивалютной корзине связывается с возобновлением роста цен на нефть, пишет «Интерфакс». Повышение цен связано с заявлением Саудовской Аравии о сокращении экспорта в декабре.

В настоящее время на лондонской бирже цена нефти марки Brent составляет $71,37 за баррель, пишет сайт kp.ru.

Ранее Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в случае устойчивого профицита нефти на рынке страны ОПЕК+ будут сокращать ее добычу.

Американская газета Wall Street Journal написала 8 ноября, что власти Саудовской Аравии заказали провести исследование о возможном роспуске ОПЕК.