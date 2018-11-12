Нижегородские власти по просьбе жителей закрасили фреску с пловцом

Жители Нижнего Новгорода добились того, чтобы городские власти закрасили отреставрированную ранее фреску, созданную во времена СССР. Мозаика располагается на фасаде дома физкультуры «Торпедо», в котором расположен бассейн «Чайка». Она изображает пловца и чайку.

Как уточняет ИА «НьюсНН», изображение не сохранили во время капитального ремонта здания. И позже было решено восстановить мозаику. Однако после реставрации у пловца появилась женская грудь, увеличилась голова и стали короче ноги. Вид пролетающей над плывущим человеком птицы также изменился.

Жители Ярославля, которые выкладывали фото фрески в соцсетях, сравнивали чайку с тюленем, а про пловца говорили, что он «неудачно сделал пластику». Они предлагали закрасить изображение.

Местные СМИ попытались связаться с мастером, который занимался реставрацией. Однако получить от него оперативный комментарий не удалось.

Ранее сообщалось, что в Якутске к 100-летию Якутской АССР отреставрируют пять объектов культурного наследия. Работы оцениваются в 520 млн рублей.