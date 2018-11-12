Прямой эфир

Уборку сахарной свеклы завершают в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аграрии убрали 127,1 тыс. га полей сахарной свеклы в Липецкой области. Средняя урожайность составила 333,4 ц.

По последним данным, собрано более 4,23 млн т сахарной свеклы. Аграриям осталось убрать менее 1 тыс. га полей. Лидером по сбору урожая стал Добринский район, где аграрии собрали 951,1 тыс. т урожая. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Переработкой сахарной свеклы занимаются шесть заводов в регионе. Они выработали свыше 476,5 т сахара.

Ранее о завершении сбора сахарной свеклы отчитались аграрии в Башкортостане. Валовый сбор составил 1,41 млн т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спрос на сахар вырос в два раза на онлайн-площадках
В России резко выросла цена на сахар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017