Уборку сахарной свеклы завершают в Липецкой области

Аграрии убрали 127,1 тыс. га полей сахарной свеклы в Липецкой области. Средняя урожайность составила 333,4 ц.

По последним данным, собрано более 4,23 млн т сахарной свеклы. Аграриям осталось убрать менее 1 тыс. га полей. Лидером по сбору урожая стал Добринский район, где аграрии собрали 951,1 тыс. т урожая. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Переработкой сахарной свеклы занимаются шесть заводов в регионе. Они выработали свыше 476,5 т сахара.

Ранее о завершении сбора сахарной свеклы отчитались аграрии в Башкортостане. Валовый сбор составил 1,41 млн т.