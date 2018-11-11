Минздрав заявил о крупнейшей вспышке Эболы в ДР Конго

Количество случаев заражения вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 326, более 200 заболевших скончались, сообщило министерство здравоохранения страны.

С момента первой эпидемии Эболы в 1976 году республика пережила уже 10 вспышек инфекции, последняя из которых началась в конце июля.

По данным минздрава, по состоянию на пятницу, 9 ноября, в провинциях Северное Киву и Итури были зарегистрированы 326 случаев заражения, из них 291 был подтвержден, 201 закончился летальным исходом.

«Никакая другая эпидемия в мире не была столь сложной, как та, что мы переживаем сейчас», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Это одна из самых опасных болезней современности, в большинстве случаев заканчивается смертью.

Крупнейшая эпидемия Эболы была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014–2015 годах. Вирус унес жизни более 11 тыс. человек, заболели свыше 28 тыс. человек, передает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).