Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

Частный легкомоторный самолет разбился в штате Айова (США). В результате ЧП погибли четыре человека.

Как сообщает «Газета.ру», связь с самолетом была потеряна вскоре после вылета из аэропорта города Ле-Марс. Обломки были найдены на пастбище крупного рогатого скота на юго-западе от центра округа Гатри.

По данным местных СМИ, вероятной причиной происшествия стал сердечный приступ, который произошел у пилота.

14 октября легкомоторный самолет, на борту которого находились три пассажира, упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк.