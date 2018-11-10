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СМИ назвали гонорар Spice Girls за шестидневный тур

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Фото: Global Look Press/Shen Bohan
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Британские СМИ узнали сумму гонорара, которую получит популярная группа Spice Girls, участники которой объявили о воссоединении в начале ноября.

В ходе шестидневного тура по Великобритании артистки заработают £2,2 млн ($2,8 млн), пишет 10 ноября Daily Mail. Издание отмечает, что в предстоящих выступлениях отказалась принять участие Виктория Бэкхем. Еще в прошлом году она заявила, что откажется от участия в группе Spice Girls, если она будет восстановлена.

Группа была создана в Лондоне в 1994 году, в нее входили Мелани Браун, Виктория Адамс (после замужества — Виктория Бэкхем), Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. Каждая в 2001 году начала сольные проекты. Время от времени коллектив возобновлял работу. Так, в полном составе Spice Girls выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

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