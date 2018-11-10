В Индонезии завершили поиски жертв крушения Lion Air

Спасатели в Индонезии завершили операцию по поиску жертв крушения самолета авиакомпании Lion Air. Об этом сообщил в субботу, 10 ноября, руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги, пишет ТАСС.

«На основе проведенного анализа поисковых работ, а также основываясь на результатах последних дней, было принято данное решение», — сообщил Саюги.

Глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно при этом подчеркнул, что, «несмотря на прекращение поисков жертв катастрофы, операция по обнаружению речевого самописца продолжается».

Boeing 737 Max 8 упал в Яванское море 29 октября. На его борту находились 189 человек, все они погибли, личности 77 из них установлены. Сообщалось, что пассажирский авиалайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

1 ноября был найден первый самописец, который фиксировал технические показания полета. По предварительным данным, датчики скорости воздушного судна были неисправны. Также могла произойти ошибка в передаче данных с одного из датчиков угла атаки.