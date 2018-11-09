Пользователей Сети насмешил британец, подбадривающий сына руганью во время матча

Пользователей Сети рассмешил видеофрагмент с футбольного матча в Великобритании, на котором видно, как отец ругает своего ребенка за плохую игру. Об этом в пятницу, 9 ноября, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, что ребенок стоял на воротах, когда команда противника перешла в наступление. Его отец — 35-летний Фил Хэтфилд — подошел к сыну, чтобы дать совет, но тот не послушал его. Тогда мужчина легонько толкнул мальчика, сказав, чтобы он вышел на середину ворот, ребенок упал.

«Это был даже не толчок. Он просто споткнулся», — цитирует мужчину издание.

Хэтфилд также отметил, что его сын был слишком рассеян и что его ругань — просто способ подбодрить. Британец настаивает на том, что его толчок никак не помешает сыну быть вратарем. По его словам, ребенка уже позвали на следующую игру. При этом Хэтфилд не сможет присутствовать на матче.

В интернете видео было расценено как смешное. Пользователи посчитали, что главное — то, что мальчик любит футбол и не собирается его бросать.

В апреле пользователей соцсетей рассмешило комичное падение пухлой панды с дерева.