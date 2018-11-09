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Павильон над сгоревшей Успенской церковью возведут в ближайшее время

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Волонтеры разобрали завалы вокруг сруба Успенской церкви в Карелии. В ближайшее время специалисты приступят к строительству укрывающего павильона, а также к транспортировке на склад сохранившихся объектов.

Профессиональное сообщество считает, что есть возможность отреставрировать объект, но обеспечить надлежащее качество в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» будет достаточно сложно, пишет ИА «Карелinform». Как сообщил директор благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александр Лысенковский, к 9 ноября на счет поступили пожертвования на сумму 5 005 933 рубля. 

Успенская церковь была построена на берегу Онежского озера в 1774 году. Она считалась одной из главных достопримечательностей Карелии. Пожар уничтожил памятник древнего зодчества 10 августа. В причастности к поджогу подозревают 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу к бабушке.

Ранее, в октябре, сообщалось о том, что специалисты обнаружили в сгоревшей Успенской церкви пятистенный алтарь на валунном фундаменте. Предполагается, что новый алтарь был построен поверх старого с сохранением конструкции. После пожара сохранилось не менее 10% подлинных элементов памятника, которые могут быть использованы при его восстановлении.

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