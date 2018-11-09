Дело Рыболовлева привело к митингу полицейских в Монако

В Монако 9 ноября прошел митинг сотрудников полиции. У дворца правосудия собралось около 100 человек. Причиной уличного протеста стали задержания и обвинения их коллег по делу бизнесмена и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, сообщает «Коммерсант».

6 ноября стало известно о задержании в княжестве российского предпринимателя, которого обвинили в торговле влиянием и коррупции. Кроме Рыболовлева и его адвоката Татьяны Бершеды, обвинены также были начальник местного уголовного розыска Кристоф Аге, его заместитель Патрик Фюзари, бывший советник правительства Монако Поль Массерон и экс-глава службы безопасности Режи Ассо.

По версии следователей, вышеуказанные силовики и экс-чиновники могли оказывать помощь Рыболовлеву в его разбирательствах с арт-дилером Ивом Бувье. Узнать о сговоре якобы удалось благодаря изучению переписки с телефона Бершеды.

Сам российский бизнесмен считает, что Бувье совершил крупное мошенничество, продав ему 37 картин на $1 млрд дороже, чем они на самом деле стоят.

После непродолжительного задержания и допроса Рыболовлев был освобожден из-под стражи 7 ноября, но оставлен под судебным контролем. При этом помощник бизнесмена пояснил, что данный вид контроля не означает запрета на выезд за пределы Монако.

Рыболовлев занимает 18-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд. В последние годы он живет в Монако, где владеет одноименным футбольным клубом.