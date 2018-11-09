Эксперт прокомментировал слова бывшего главы штаба РВСН о «Периметре»

России не надо менять стратегию ядерного вооружения, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Ответ Москвы потребуется только в случае, если Вашингтон начнет размещать в Европе баллистические ракеты наземного базирования.

Об этом в пятницу, 9 ноября, заявил «РИА Новости» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, отметив, что от России не требуется действий в случае выхода США из договора.

Ограниченные возможности «Периметра»

Ранее в пятницу экс-начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин заявил, что российская система ответного автоматического ядерного удара «Периметр», известная Западу как «Мертвая рука», в случае военного конфликта может оказаться бесполезной.

Он пояснил, что после выхода США из ДРСМД система потеряет эффективность. Размещенные в Европе американские ракеты средней дальности смогут уничтожить большую часть российских ракетных средств в европейской части страны. А остальные ракеты будут перехвачены американской РПО. Есин отметил, что России надо пересматривать ядерную военную доктрину и ускорить выпуск ракет средней дальности.

Слова Есина прокомментировали в Госдуме

Заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление генерал-полковника, отметив, что российские ракеты по тактико–техническим характеристикам «абсолютно превосходят аналоги», которыми располагает блок НАТО и США.

Депутат осудил Есина за высказанные соображения, отмечает «Газета.ру».

Выход США из ДРСМД

20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия, обвинив Россию в нарушении пунктов договора.

В Министерстве иностранных дел России допустили принятие ответных мер, в том числе военного характера, на «топорную и грубую» американскую политику.

Договор заключили в 1987 году, он запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км.