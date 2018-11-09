Маршрут «Винные дороги Боспорского царства» появится на Кубани

В Краснодарском крае разрабатывают туристический маршрут «Винные дороги Боспорского царства». В регионе действует более 60 винных производств и небольших виноделен. Не исключено, что этот маршрут войдет в глобальный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства».

Развитие Черноморского туристического кластера обсудили глава региона Вениамин Кондратьев и глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках выставки XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске. По словам главы Кубани, которые приводит ИА «Кубанские новости», проект позволит объединить культурно-историческое наследие четырех южных регионов России, а затем продемонстрировать этот потенциал на мировом туристском рынке.

Уже сейчас в маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» входит около 30 связанных с историей Боспора памятников и современных туристических объектов, которые расположены в 15 городах России. В сентябре в маршрут включили ростовский Азов.

Эксперты считают, что в результате реализации проекта турпоток в регионы Черноморского кластера вырастет на 10%, а средняя продолжительность пребывания туристов на южных курортах России увеличится на 15%.